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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 липня.

Завершилася 519 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Володимир Зеленський в Одесі відвідав Спасо-Преображенський собор, який був пошкоджений внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу.

Уряд Великої Британії надав російським підсанкційним олігархам понад 80 ліцензій, які дозволяють витрачати великі суми, попри заморожені активи.

Село Старомайорське на Донеччині звільнено!

Нардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах під час війни, повідомили про підозру за статтею про службове підроблення.

На Куп‘янському напрямку росіяни намагаються вибити Сили Оборони з пануючих висот. За сьогодні наші військові відбили декілька штурмів без втрати позицій.

Банк країн БРІКС NDB не планує розгляд нових проєктів у росії через урахування міжнародних санкцій.

МЗС вирішило відкликати із Сеула українського дипломата, який влаштував там бійку під час відрядження.

Православна церква України остаточно схвалила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.

Верховна Рада продовжила ще на 90 днів воєнний стан та мобілізацію в Україні — до 15 листопада.

Верховна Рада підтримала відставку міністра культури Ткаченка — 321 голос «за».

У Полтаві демонтували пам’ятник гєнєралу Ватутіну та поету Пушкіну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 ракети “Калібр” по портовій інфраструктурі Одещини та 8 ударних дронів типу “Shahed”. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі 8 “шахедів” було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдав авіаційного удару біл Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Торецьк, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дніпровщина, Миколаїв та Очаків… Тепер – наша Одещина.

Мав честь привітати сьогодні українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих. Але вдячний усім – кожному й кожній, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України.

Вранці провів Ставку. Як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба й наших міст.

Миколаїв – багато питань, які треба вирішити для людей. Зокрема, і в обласній лікарні.

Очаків – дякую нашим лікарям, які там працюють. Вони дійсно справжні герої!

Одеса – важлива розмова відбулась і в присутності міністра охорони здоровʼя із командувачем Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко. Про те, що стосується питань, які гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів.

Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш Південь. І я дякую всім у світі, хто підключився до цієї роботи з нами.

Дякую всім, хто бʼється заради України!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!