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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 28 липня.

Завершилася 520 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

🗞Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок ракетного удару по Дніпру наразі відомо вже про 9 постраждалих, серед них двоє дітей.

🗞Всесвітня федерація фехтування призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан. У федерації кажуть, що українка "була добросовісною" та згідно з COVID-протоколом, який досі діє на турнірі, мала право не тиснути руку своїй суперниці Смірновій. Тепер Харлан зможе змагатися в командному турнірі на чемпіонаті світу в Мілані.

🗞Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури Ростислава Карандєєва.

🗞Президент України ветував законопроєкт про виділення понад півмільярда гривень на добудову Національного музею Голодомору.

🗞Rheinmetall відкриє ремонтний центр для танків Leopard та іншої техніки, яка постачається Німеччиною, вже цього літа.

🗞 Катар виділяє $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні. Кошти спрямують на медичне забезпечення, освіту, розмінування та інші соціальні та гуманітарні проєкти.

🗞 Німеччина оновила список військової допомоги для України: ▪️20 розвідувальних БпЛА RQ-35; ▪️ 10 пунктів управління IRIS-T SLM ▪️6 ЗСУ "Gepard" 1А2; ▪️15 тис. патронів для Gepard; ▪️ 13 розвідувальних БпЛА "Vector"; ▪️10 Гусеничних всюдиходів "BV206"; ▪️понад 2,5 тис. димових снарядів; ▪️5 машин охорони кордону та 8 санітарних машин. 🗞Верховна Рада звільнила від ПДВ та ввізного мита антидронові рушниці та тепловізори. 🗞 Перші танки Abrams можуть прибути в Україну вже у вересні. США планує відправити партію з 6-8 танків до Німеччини, де вони пройдуть остаточну модифікацію та відправляться до України. В серпні наші військові завершують 10-тижневий курс навчання.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був важливий і хороший день. Уранці з нагоди Дня Державності мав честь привітати й відзначити нагородами наших захисників і захисниць. «Золоті Зірки» Героям України, «Хрести бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, ордени «За мужність». Мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни.



Вручив і паспорти громадянина України нашим юним хлопцям та дівчатам. Серед них – діти наших воїнів, діти наших загиблих героїв. Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців і українок. Дуже вірю в ці нові покоління, у наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну.



Дякую всім, хто допомагає посилювати Україну! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!