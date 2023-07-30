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Уругвайський форвард залишить бразильський клуб на рік раніше, ніж передбачено у його поточній угоді.

Зірковий центрфорвард Греміо Луїс Суарес залишить свій поточний клуб наприкінці 2023 року, незважаючи на те, що його контракт розрахований до зими 2024 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 36-річний уругваєць домовився із керівництвом бразильської команди про дострокове розірвання угоди.

Відзначається, що Інтер Маямі продовжує зберігати предметний інтерес до підписання Суареса на правах вільного агента на початку 2024 року після того, як цього літа сторонам не вдалося досягти успіхів у переговорному процесі.

Нагадаємо, Луїс Суарес перейшов до Греміо взимку 2023 року вільним агентом. З того моменту він провів за бразильський клуб 31 матч, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.