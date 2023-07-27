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Уругваєць не приєднається до "дрім тім" Девіда Бекхема.

Інтер Маямі вже підписав Мессі та Бускетса. Найближчим часом до їхньої компанії приєднається Хорді Альба. Але, схоже, американський клуб не збирається зупинятись і підписати ще одну суперзірку. Мова про нападника Греміо Луїса Суареса. Проте, схоже, цьому трансферу не судилося здійснитись.

Як повідомляє Фабріціо Романо, уругвайського суперфорварда не варто чекати на узбережжі Атлантичного океану. Переговори між клубами про перехід гравця провалилися.

"Угода не відбудеться. Луїс залишиться в Греміо до грудня, історія закінчена", — сказав тренер бразильського клубу Ренато Гаушо.

У Суареса ще залишилося 18 місяців угоди з Греміо, де він забив 13 голів.