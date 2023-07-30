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Іспанець має дві хороші пропозиції.

Давід Де Хеа може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, колишній голкіпер Манчестер Юнайтед отримав із цієї ліги дві великі пропозиції. Переговори вже тривають.

Також з агентами Де Хеа зв'язувалися представники Баварії, але врешті-решт вирішили, що Давід Рая з Брентфорда для них буде пріоритетом.

Нагадаємо, що Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед вільним агентом 1 липня. Разом із МЮ Де Хеа виграв АПЛ, Лігу Європу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок країни.