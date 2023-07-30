Іспанець має дві хороші пропозиції.
ДАВІД ДЕ ХЕА, GETTY IMAGES
30 липня 2023, 20:30
Давід Де Хеа може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, колишній голкіпер Манчестер Юнайтед отримав із цієї ліги дві великі пропозиції. Переговори вже тривають.
Також з агентами Де Хеа зв'язувалися представники Баварії, але врешті-решт вирішили, що Давід Рая з Брентфорда для них буде пріоритетом.
Нагадаємо, що Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед вільним агентом 1 липня. Разом із МЮ Де Хеа виграв АПЛ, Лігу Європу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок країни.