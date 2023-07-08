Англія

Легенда "червоних дияволів" залишає клуб із Манчестера, в якому провів 12 років.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід воротаря Давіда Де Хеа.

32-річний іспанець отримав статус вільного агента після того, як у нього закінчився контракт із "червоними дияволами".

"Це моє прощальне звернення до всіх вболівальників Манчестер Юнайтед. Хотів би висловити свою непохитну подяку та вдячність за кохання останні 12 років. Ми багато чого досягли з того часу, як дорогий сер Алекс Фергюсон привів мене до цього клубу. Я відчував неймовірну гордість щоразу, коли одягав цю футболку, був капітаном, щоб представляти найбільший клуб у світі — це честь, яка дістається лише кільком щасливим футболістам.

Це був незабутній та успішний період моєї кар'єри. Не думав, що після того, як я покину Мадрид маленьким хлопчиком, ми доб'ємося того, що зробили разом. Зараз найкращий час, щоб прийняти новий виклик, знову спробувати себе в новому оточенні. Манчестер завжди буде в моєму серці, Манчестер сформував мене і ніколи не залишить мого серця", — написав де Хеа в Instagram.

Нагадаємо, Де Хеа виступав за МЮ з 2011 року, коли перебрався до Манчестера з мадридського Атлетіко. На його рахунку 545 матчів у футболці "червоних дияволів", з яких 190 на нуль. Обидва показники – рекорди клубу.

Разом із МЮ Де Хеа виграв АПЛ, Лігу Європу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок країни.