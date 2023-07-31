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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 липня.

Завершилася 522 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки – Єрмак. За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. Єрмак підкреслив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами

- Наступна зустріч радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

- Зеленський наголошує, що російські війська можуть спробувати цієї осені й зими повторити терор проти української енергетики, і Україна має бути готова до цього на державному і місцевому рівнях.

- Папа Франциск звернувся до "братів з російської влади" щодо зернової угоди. "Я звертаюся до моїх братів, до влади російської федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", — Папа Римський Франциск

- Росіяни на ЗАЕС завершили перехід пʼятого енергоблока в режим "холодну зупинку" і перевели четвертий – в режим "гарячого зупинку", повідомляє МАГАТЕ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Миколаївка Чернігівської області; Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області; Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки і Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки і Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні працюємо у Франківську, на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. І дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам – пишаємося нашими медиками, усіма, хто рятує життя.



Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють із Конгресом. Була дуже змістовна розмова.



І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті – хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі: Авдіївка, Марʼїнка, також, звісно, південні напрямки. Пʼята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га та 110-та окремі механізовані бригади – дуже сильні. Морпіхи 35-ї та 36-ї бригад, десантники славетної «Сімдесятдевʼятки», 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці, воїни! А особливо відзначу сьогодні спецпідрозділ «Артан» та 9-й департамент ГУР – дякую вам!



Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую тобі, Франківську, за цей день! Слава Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!