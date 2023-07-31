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Черговий квартет підбив підсумки групового раунду.

У понеділок, 31 липня, відбулися ще два поєдинки жіночого чемпіонату світу.

У групі B Австралія розгромила Канаду з рахунком 4:0 та з першого місця вийшла у плей-оф турніру. Зазначимо, що дубль на свій рахунок записала Хейлі Расо.

Канада — Австралія 0:4

Голи: Расо, 9, 39, Фаулер, 58, Кетлі, 90+4.

У паралельному матчі Ірландія та Нігерія зіграли внічию. Це дозволило африканській команді вийти у плей-оф із другого місця.

Ірландія — Нігерія 0:0

Раніше повідомлялося, що Японія розгромом Іспанії виграла групу C, Замбія наостанок грюкнула дверима.