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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 липня.

Завершилася 522 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росіяни цієї осені та зими спробують повторити терор проти української енергетики, — президент Зеленський.

- Україна отримала ще $1,25 млрд грантових коштів від США, — міністерство фінансів України.

- Європарламент конфіскує заморожені активи ЦБ РФ в рамках розроблення нового, 12-го пакета санкцій, — депутат Європарламенту від ФРН.

- Хорватія допоможе експортувати українське зерно через свої порти, — МЗС України.

- Кількість загиблих у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки росіян зросла до шести. Поранених вже 75.

- Виведено ще один підводний ракетоносій у акваторію Чорного моря, — ОК "Південь", можливий удар по Україні. Загальний залп у морі — 16 ракет типу "Калібр".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Противник обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дмитрівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу

“Шахед-136” та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 490 російських окупантів. Ворог втратив 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих, і серед них – дитина: дівчинка, її звали Дарʼя. Їй було лише десять років. Шістдесят дев’ять людей постраждали. Десятки зараз у лікарнях. Серед них є й ті, хто в тяжкому стані. Усім надається необхідна допомога. І я дякую кожному й кожній, хто бореться за життя людей!

Рятувальна операція була складною: падали частини конструкції будинку, на рівні четвертого поверху – пожежа. Загалом до порятунку були залучені понад 350 працівників ДСНС, поліції, комунальних служб. Допомагали волонтери. Вдячний всім!

Особливо відзначу сьогодні за рятувальну операцію в Кривому Розі таких працівників ДСНС, як лейтенант Вадим Кучкурда, молодший сержант Володимир Гембіхнер, старшина Віктор Іліка та Сергій Бицко – заступник командира Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Поліцейські: підполковник Микола Гармаш і капітан Роман Бондарчук. Лікарі: Владислав Волошин і Костянтин Ісайченков. Нацгвардійці: сержант Андрій Головін і капітан Денис Терещенко. Комунальники: Сергій Дмитрієв та Андрій Шайда. Волонтери: Лариса Сидоренко та Вікторія Третяк. Дякую! Дуже важливо, коли всі разом захищаємо життя та допомагаємо долати російський терор!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!