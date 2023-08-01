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Відбулися два поєдинки у групі D.

У вівторок, 1 серпня, відбулися заключні матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу-2023.

У групі D між собою грали Гаїті та Данія. Номінальні гості здолали опонента та вийшли до плей-оф турніру.

Гаїті – Данія 0:2

Голи: Гардер, 21 (пен.), Трельсгорд, 90+10.

У паралельному матчі збірна Англії здолала Китай із крупним рахунком – 6:1. Англійки також вийшли до плей-оф турніру.

Китай – Англія 1:6

Голи: Ван Ш., 57 (пен.) – Руссо, 4, Гемп, 26, Джеймс, 41, 65, Келлі, 77, Дейлі, 84.

Раніше повідомлялося, що США та Нідерланди вийшли до плей-оф.