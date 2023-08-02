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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 01 серпня.

Завершилася 521 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні, — Financial Times.

- Словаччина передала Україні перші дві САУ Zuzana 2, які профінансували ще три держави ЄС, — прем'єр-міністр Словаччини. Ще 14 гаубиць мають поставити в найближчі місяці.

- Польща відправляє більше військ до кордону з Білоруссю, — Reuters.

- В столиці демонтували радянський герб на скульптурі Батьківщини-матері.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок і Рясне на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Харківської області. В межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка,

Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.



На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує обстріли населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

На Херсонському напрямку противник зберігає військову присутність. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів. Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 500 російських окупантів. Ворог втратив 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 2 засоби ППО, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість і відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм.

Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.

Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.

Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.

Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.

Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.

Дякую вам, хлопці, за знищених ворогів і за врятованих вами побратимів! Пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!