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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 02 серпня.

Завершилася 525 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США може оголосити про надання чергового траншу військової допомоги Києву на початку наступного тижня, — Politico.

- ЗСУ вибили противника з позицій біля Авдіївки, — Генштаб. Також Сили оборони України продовжують стримувати ворожий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку.

- Нічна атака РФ на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство в світі, — Reuters. Ціни на пшеницю на Чиказький біржі в Чикаго підскочили на 6,5%.

- Школярів навчатимуть оновленої дисципліни Захист України, — міністр освіти. До неї входитимуть знання з домедичної допомоги, мінної безпеки, керування БпЛА та орієнтування у місцевості. Пілот проекту планується запускати у вересні у школах різних областей.

- Під час останнього удару по порту Ізмаїла, РФ пошкодила 40 000 тонн зерна, призначеного для африканських країн, Китаю та Ізраїлю, — міністр інфраструктури України.

- Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів для F-16, — Зеленський.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

или оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході них противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Андріївки. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають.

У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed". Пуски здійснювались із трьох напрямків – Курськ та Приморсько-Ахтарськ (рф) і Чауда (тимчасово окупований український Крим).

Протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість «шахедів» збито на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

У прикордонних з Україною районах курської області введено комендантську годину з 21:00 до 06:00. Особовому складу частин та підрозділів угруповання прикриття кордону рф у визначений час заборонено покидати позиції та місця розташування без попереднього погодження з керівництвом.



У населеному пункті Каховка Запорізької області окупанти, із залученням спеціальної техніки, намагалися виявити серед місцевого населення осіб, які співпрацюють з Силами оборони України. Так, протягом 30 липня, загарбники поширювали інформацію, що наступної доби планується відведення військ із зазначеного населеного пункту. З 01:00 було вимкнено мобільний зв’язок та стаціонарний інтернет. З 01:00 по 04:00 вулицями рухались вантажні та легкові авто для створення ефекту масового переміщення техніки. Водночас, вулицями міста курсували спеціальні автомобілі з радіопеленгаторами.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"37 шахедів загалом було за сьогоднішню ніч. Частину вдалося збити. Але – частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання в південних районах – Одещина, наші порти.

Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі.

Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи, не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!