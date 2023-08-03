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Однак футболіст ще не погодив особистий контракт із клубом.

Клеман Ленгле цього літа може стати одноклубником Кріштіану Роналду, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонський клуб практично домовився із саудівським клубом. Очікується, що сума буде невеликою, головною метою каталонців було скорочення видатків на зарплату.

Однак, на даний момент, француз ще не погодив особистий контракт із представником Саудівської Аравії. Він планував залишитися в Європі, але може змінити свою думку.

Нагадаємо, що останній сезон Ленгле провів за Тоттенгем на правах оренди.