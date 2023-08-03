Півзахисник може перебратись в Саудівську Аравію.
Франк Яннік Кессьє, getty images
03 серпня 2023, 18:37
Футболісти з провідних європейських чемпіонатів продовжують переходити в клуби з чемпіонату Саудівської Аравії.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Аль-Ахлі націлився на півзахисника Барселони Франка Янніка Кессьє.
Хаві готовий відпустити івуарійського півзахисника. Сам футболіст про це знає.
Зазначимо, що минулого сезону Кессьє провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона оцінила Кессьє у 15 мільйонів євро.