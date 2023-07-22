Півзахисник не потрібен каталонцям.
Франк Кессьє, getty images
22 липня 2023, 12:33
Барселона продовжує працювати над комплектацією складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, тренерський штаб "синьо-гранатових" не розраховує на Франка Янніка Кессьє.
Стверджується, що Барселона готова продати івуарійського півзахисника. В клубі його оцінюють в 15 мільйонів євро.
Зазначимо, що минулого сезону Кессьє провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хаві сподівається позбутись Кессьє, Ленгле, Деста та ще двох гравців.