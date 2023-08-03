32-річний українець підписав однорічний контракт.
Максим Імереков, ФК Атромітос
03 серпня 2023, 21:57
Атромітос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Максимом Імерековим.
Угода з 32-річним українцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. У новій команді Максим виступатиме під 32 номером.
Футболіст дістався грецькій команді безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Минулого сезону Імереков провів 30 матчів у складі луганської Зорі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.
За підсумками минулої кампанії Атротоміс посів восьме місце у чемпіонаті Греції.