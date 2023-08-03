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32-річний українець підписав однорічний контракт.

Атромітос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Максимом Імерековим.

Угода з 32-річним українцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон. У новій команді Максим виступатиме під 32 номером.

Футболіст дістався грецькій команді безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Імереков провів 30 матчів у складі луганської Зорі, в яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

За підсумками минулої кампанії Атротоміс посів восьме місце у чемпіонаті Греції.