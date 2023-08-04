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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 03 серпня.

Завершилася 526 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію ЗМІ, що російські безпілотники залетіли у їхній повітряний простір.

Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО.

Польща збирається закрити кордон для українських продуктів після 15 вересня.

США розглядають план, який дозволить розміщувати війська на цивільних суднах в Ормузькій протоці. Це повинно захистити їх від піратства Ірану.

Китай приєднається до саміту в Саудівській Аравії, на якому обговорюватимуть українську "формулу миру".

Бойові медики зможуть здійснювати переливання крові після проходження відповідної підготовки МОЗ. Про це повідомили в Міноборони.

Нацгвардійці просунулися на близько 650 метрів вглиб оборони противника, на 1,5 км по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

Уночі росіяни атакували з північного напрямку (Брянська обл.) ударними БпЛА «Shahed-136/131». Усього зафіксовано пуски 15 «шахедів». Сили ППО знищили усі ворожі БпЛА.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих “шахедів” було знищено. Також ворог завдав 1 ракетного, 47 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Карповичі та Тимоновичі Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Кіндратівка, Покровка Сумської області та Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти — Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Часів Яр, Іванівське та Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар’їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Щербаки, Павлівка, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Осокорівка, Качкарівка, Новоберислав, Козацьке, Херсон та Первомайське Херсонської області, Дмитрівка та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 3 склади боєприпасів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Фронт. Бої – важкі. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Купʼянський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки, південні напрямки – усюди непросто. Але, щоб не робив ворог, саме українська сила домінує. І я дякую за це кожному і кожній на фронті!

Особливо відзначу сьогодні бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Мелітопольський напрямок. Дякую, хлопці!

Також відзначу воїнів Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам «шахедами».

Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 «шахед», і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників і представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!