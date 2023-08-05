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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 04 серпня.

Завершилася 527 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Кабмін дозволив продавцям ліків створювати мобільні аптечні пункти.

Німеччина оновила список допомоги, наданої Україні. До нового пакету увійшли:

▪️2 САУ Zuzana 2

▪️2 танки-розміновувачі Wisent 1

▪️11 протимінних плугів для танків Т-72

▪️5 розвідувальних систем SurveilSPIRE

▪️9 машин для охорони кордону

▪️3 розвідувальних БПЛА Vector

На півдні українські військові вже подекуди прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. Там вони стикаються з тим, що на основних панівних висотах ворог створив інженерні укріплення. Це ускладнює рух наших військ і самі бойові дії.

Жителі Херсонської та Миколаївської областей, які втратили врожай через теракт на Каховській ГЕС, зможуть отримати фінансову допомогу. Підбитий десантний корабель «Оленегорский горняк» росіяни все ж змогли дотягнути до Новоросійського порту. Китай підтвердив (https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/wsrc_665395/202308/t20230804_11122605.html), що долучиться до саміту в Саудівській Аравії, де обговорюватимуть українську "формулу миру". У Польщі затримали ще одного російського шпигуна. Він розвідував дані про військові об'єкти та порти. Денис "Редіс" Прокопенко повернувся у стрій та взяв участь у тактичних навчаннях "Азову". Росія збільшила фінансування армії до $100 млрд у 2023 році – це третина всіх державних витрат. Суд відправив під варту на два місця начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробка. Раніше йому і ще чотирьом посадовцям ДСНС оголосили про підозру у справі про падіння гелікоптера у Броварах, у якому летіло керівництво МВС. СБУ затримала на Полтавщині соратника екснардепа Іллі Киви, який наводив російські РСЗВ на позиції ЗСУ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши 2 ударні дрони “Shahed-136/131”, усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Єгорівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Короткий звіт за день. Ставка. Детально розібрали ситуацію на передовій, усі напрямки – ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємося вперед.

Доповідали командувачі: Головком Залужний, генерал Сирський, генерал Тарнавський. Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України.

Виробництво боєприпасів та зброї в Україні, нашим оборонно-промисловим комплексом. Максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам. Доповідав міністр стратегпрому Камишін. Результат буде.

Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів – доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу.

Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся.

Дякую всім нашим героям! Дякую всім у світі, хто підтримує Україну! Дякую кожному й кожній, хто наближає реалізацію Формули миру!

Маємо перемогти. І переможемо!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!