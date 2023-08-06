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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 серпня.

Завершилася 528 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва. Зазначається, що затриманий був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня 2023 року.

- Корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований напередодні у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

- Україна оголосила акваторії чорноморських портів рф зоною воєнної загрози. Йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

- Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS.

- СБУ стоїть за підривом російського танкера, про це повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфиного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Хрінівка, Блешня, та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Козача-Лопань, Мала Вовча, Амбарне та Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Путникове, Фиголівка, Подоли та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Серебрянки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Маркового, Кліщіївки, Білої Гори та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки, Старомихайлівки та Красногорівки.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка на Донеччині та Старомайорське і Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новопокровки. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новодарівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Одрадокам’янки та Дач. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоний Маяк, Антонівка, Дніпровське, Станіслав та Херсон Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні черговий активний день для наших міжнародних зусиль. Наша команда працює в Джидді, у Саудівській Аравії, на зустрічі радників лідерів держав щодо Формули миру. Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, але всіх єднає пріоритет міжнародного права.

І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються і двосторонні перемовин з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!