Інше

У чвертьфіналі голландські футболістки зіграють проти Іспанії.

У рамках чвертьфіналу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Нідерландів обіграла ПАР із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у дебюті зустрічі, коли на дев'ятій хвилині результативним ударом відзначилася Джил Рорд. Потім у середині другого тайму перевагу "помаранчевих" закріпила Лінет Беренстейн.

У 1/4 фіналу ЧС-2023 збірна Нідерландів зіграє проти Іспанії, яка розгромила Швейцарію (5:1). Матч відбудеться 11 серпня.

Нідерланди – ПАР 2:0

Голи: Рорд, 9, Беренстейн, 68.

Також додамо, що сьогодні, 6 серпня, відбудеться ще один чвертьфінальний матч, у якому зіграють Швеція та США. Початок о 12:00 за київським часом.