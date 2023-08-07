Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 серпня.

Завершилася 529 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT.

- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.

- Сили оборони стримують ворога на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, водночас вони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

- Пєсков заявив, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах наступного року з результатом понад 90% голосів.

- РФ втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час війни проти України, що відповідає цифрі у 15 тисяч – розвідка Британії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Бобилівка, Вишеньки, Сваркове, Тимофіївка, Павлівка Сумської області та Одноробівка, Козача Лопань, Огірцеве, Варварівка, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам'янка, Новомлинськ, Западне, Петропавлівка, та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Благодатне і Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Веселе, Малі Щербаки та П'ятихатки Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Уже готуємося, щоб наступний тиждень іще посилив нашу державу, наші позиції.

Буде нова комунікація з партнерами – заради оборонних пакетів для України. Додамо ще більше змісту міжнародним заходам серпня – вересня, які вже заплановані. І Кримська платформа, і Саміт перших леді та джентльменів, наша участь у Генасамблеї ООН, і Формула миру. І, звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашої держави від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями.

Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь уже здається, нібито війна «десь там» та що перемогти у війні має хтось інший, то треба повертатися в реальність. Лише всім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України, для всіх, хто бореться заради України.

Я дякую всім, хто саме так наближає нашу перемогу! Слава нашим воїнам! Слава нашому народу – міцному й прекрасному".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!