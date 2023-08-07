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Бразилець може змінити клуб.

Один з зіркових футболістів Парі Сен-Жермен, Неймар, готовий змінити клуб в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Foot Mercato, в Саудівській Аравії бразильському футболісту готові платити 300-400 мільйонів євро на рік.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що після повернення ПСЖ до Парижа з передсезонного турне Неймар разом зі своєю родиною та агентом Піні Захаві вирішили залишити клуб.