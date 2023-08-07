Бразилець може змінити клуб.
Неймар, getty images
07 серпня 2023, 23:33
Один з зіркових футболістів Парі Сен-Жермен, Неймар, готовий змінити клуб в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Foot Mercato, в Саудівській Аравії бразильському футболісту готові платити 300-400 мільйонів євро на рік.
У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що після повернення ПСЖ до Парижа з передсезонного турне Неймар разом зі своєю родиною та агентом Піні Захаві вирішили залишити клуб.