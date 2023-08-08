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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 серпня.

Завершилася 530 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

На зустрічі у Саудівській Аравії держави-учасниці погодили не всі пункти "формули миру" Володимира Зеленського, але діалог щодо суперечливих питань триває. Голова Офісу президента заявив, що із пунктом про територіальну цілісність України погоджуються усі країни. Тим часом проблемним виявився пункт про покарання російського політичного керівництва та відшкодування Україні.

США офіційно схвалили відправку Україні першої партії американських танків Abrams — вони мають прибути на початку осені.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Покровську, що на Донеччині — влучили по житловому будинку. Є жертви, наразі триває порятунок людей. У Покровську кількість загиблих зросла до 7 людей, також відомо про 27 поранених.

Поблизу Роботиного, що на Запоріжжі, військові з 47-ї бригади знищили російський гвинтокрил Ка-52 із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Митрополита Тульчинської єпархії УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років ув'язнення — він виправдовував російську агресію проти України.

До кінця року Україна почне виготовляти артилерійські снаряди 155-мм стандарту НАТО.

Спецпризначенці ГУР МО провели успішну операцію на лівобережжі Херсонщини.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка і Нескучне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Красне Перше, Петропавлівка, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Маркове та Часів Яр.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Комишуваха, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Херсон та Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та одну радіолокаційну станцію противника.

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Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання й тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд.

Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати".

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!