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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 серпня.

Завершилася 531 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США оголосять про новий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, — Reuters. Адміністрація Байдена також готує запит у Конгрес на додаткове фінансування для України.

- Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року, — міністр стратегічних галузей промисловості.

- Неназвана країна викупила 50 танків "Leopard 1", щоб передати їх Києву вже у найближчий час, — De Standaard.

- Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Михальчина Слобода, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Басівка, Степок, Волфине, Павлівка Сумської області та Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Іванівське, Маркове, Часів Яр Донецької області. Водночас Сили оборони України проводять наступальні дії південніше міста Бахмут. На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Констянтинівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Комишуваха, Щербаки, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника. Згалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, спалили 10 танків, 8 бойових броньованих машин, 19 артилерійських системи, один засіб ППО, один гелікоптер, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні вже в другій половині дня завершилися рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким… 82 поранені. Усім надається необхідна допомога.

Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них у важкому стані… Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів.

Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії – хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську. Тих, хто проявив себе найактивніше в допомозі людям. Це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту В'ячеслав Філюшин. Працівники Національної поліції: лейтенант Олександр Чівенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячний усім медикам, які працюють для людей у Покровську та інших містах Донеччини, а особливо сьогодні відзначу фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам! Дякую всім, хто рятує життя людей та ліквідовує наслідки російських ударів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!