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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 серпня.

Завершилася 533 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткові $24 млрд для України та інших міжнародних потреб. Запит включає понад $13 млрд на безпекову допомогу та $7,3 млрд на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх військових готуватися до ймовірної війни, збільшити виробництво зброї та розширити військові навчання. У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув. На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сьогодні була пожежа — там зайнялася установка з виробництва бензину. Вогонь ліквідували, постраждалих немає. Естонія оголосила про передачу Україні 150 одиниць стрілецької зброї та боєприпасів до неї. У Куп'янському районі Харківщини оголосили обов'язкову евакуацію. Причиною стали постійні обстріли та зростаючий рівень небезпеки. Четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот, сидітимуть у в‘язниці. Один із затриманих – російський військовий розвідник, який звітував напряму в адміністрацію путіна. В Запоріжжі після обстрілу з боку росії відомо про 16 поранених, серед них 4 дітей.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охримівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та Херсон; Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 вузол зв’язку противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов’язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу.

Готуємо й більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем ППО.

Хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ. Це підрозділи українських саперів. Очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед. 808-й окремий полк підтримки, 48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада, 143-й Обʼєднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки – дякую всім вам!

Слава всім, хто б’ється за незалежність та свободу України!".

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!