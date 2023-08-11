Відбувся перший чвертьфінал жіночого мундіалю.
Іспанія - Нідерланди, Getty Images
11 серпня 2023, 07:29
У першому чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Іспанії обіграла Нідерланди з рахунком 2:1 та пробилася до півфіналу турніру.
Рахунок у матчі було відкрито на 81 хвилині, коли іспанка Маріона Кальдентей реалізувала пенальті. Проте голландські футболістки відповіли у компенсований час зусиллями Стефані ван дер Грагт.
Гра перейшла до овертайму, де сильнішими були іспанські футболістки — на 111 хвилині Сальма Паральюело забила переможний м'яч у ворота Нідерландів.
Таким чином, Іспанія вийшла до півфіналу ЧС-2023, де зіграє проти переможця пари Японія – Швеція. Гра відбудеться сьогодні о 10:30 за київським часом.
Іспанія — Нідерланди 2:1 (після д.ч.)
Голи: Кальдентей, 81, Паральюело, 111 — Ван дер Грагт, 90+1.