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Відбувся перший чвертьфінал жіночого мундіалю.

У першому чвертьфіналі жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Іспанії обіграла Нідерланди з рахунком 2:1 та пробилася до півфіналу турніру.

Рахунок у матчі було відкрито на 81 хвилині, коли іспанка Маріона Кальдентей реалізувала пенальті. Проте голландські футболістки відповіли у компенсований час зусиллями Стефані ван дер Грагт.

Гра перейшла до овертайму, де сильнішими були іспанські футболістки — на 111 хвилині Сальма Паральюело забила переможний м'яч у ворота Нідерландів.

Таким чином, Іспанія вийшла до півфіналу ЧС-2023, де зіграє проти переможця пари Японія – Швеція. Гра відбудеться сьогодні о 10:30 за київським часом.

Іспанія — Нідерланди 2:1 (після д.ч.)

Голи: Кальдентей, 81, Паральюело, 111 — Ван дер Грагт, 90+1.