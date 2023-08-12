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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 серпня.

Завершилася 534 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Уряд дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним, чиї рідні загинули або зникли безвісти під час участі в АТО (період з початку збройної агресії у 2014 році до 30 квітня 2018 року).

У Києві викрили директора товариства, який постачав неякісний формений одяг для ЗСУ. У Міноборони заявили, що вони непричетні до цієї закупівлі.

Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Великою Британією. Такі ж обговорення раніше розпочалися зі США. Загалом до декларації G7, яку ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі, вже приєдналися 13 країн. Після консультацій з кожною з держав будуть підписані двосторонні угоди, які й стануть гарантіями безпеки України до її вступу в НАТО.

США запровадили санкції проти власників та акціонерів «Альфа Банку» — це російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман, Герман Хан та Олексій Кузьмічьов.

Кабмін спростив імпорт запчастин для військової техніки — тепер їх можна постачати в Україну без дозволу Державної служби експортного контролю.

Німеччина обговорює із виробником зброї MBDA постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Росіяни атакували військовий аеродром в Івано-Франківській області, щоб ліквідувати молодих пілотів.

Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою повинні люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво під час війни – це державна зрада.

Перші українські пілоти завершать навчання на американських винищувачах F-16 не раніше наступного літа.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Водолаги, Локня Сумської області та Одноробівка, Уди на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Ямпіль, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс “Стріла” противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Звіт за цей день.

"Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів.

МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!

Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо.

СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці! Вдень провів РНБО щодо «воєнкомів». Буде ще засідання щодо ВЛК.

І, звичайно, фронт. Кожен напрямок, усі ключові зусилля. Щоденна увага. Щоденна підтримка. Щоденне посилення.

Дякую всім, хто воює заради України! Всім, хто зараз в окопах, на бойових завданнях, на бойових постах! Дякую всім, хто працює на державу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!