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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 серпня.

Завершилася 535 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Внаслідок нічної атаки безпілотниками на Крим, за попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено. Про це повідомляють джерела "Української правди" в СБУ. За їхніми даними, 17 дронів атакували логістичнну базу російських військ неподалік Євпаторії.

- Греція долучилася до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України. Загалом Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до декларації на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх "гарантій безпеки".

- У росії заявили про атаку українського безпілотника в Бєлгородській області. За даними міністерства РФ, Сили оборони України близько 17:30 здійснили спробу атаки одним безпілотником "по об'єктах на території російської федерації".

- До Києва приїхав начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Він зустрівся з Валерієм Залужним, який ознайомив Радакіна з обстановкою на полі бою та розповів про потреби українського війська.

- У росії розбився Су-30 з екіпажем. РосЗМІ повідомляють, що перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух у повітрі, літак накренився і впав. Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала "технічна несправність". Екіпаж загинув.

- Вдень 12 серпня в районі Кримського моста вже втретє від початку повномасштабної війни РФ проти України пролунали вибухи. Їх було не менше восьми. Рух переправою перекрили, там спостерігалося серйозне задимлення. Крім того, в мережі зʼявлялася інформація про пошкодження мосту.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Середина-Буда, Миропілля, Угроїди Сумської області та Окіп, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки та Іванівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Куп’янськ, Шийківка, Чернещина, Пролетарське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Веселого, Залізнянського, Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сівесрьк, Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Часів Яр, Біла Гора, Олександро-Шультине, Торецьк, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверене, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Лобкове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Берислав, Токарівка, Антонівка, Комишани, Кізомис Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу сьогодні окремо подякувати всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням. Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури…

Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!

Особливо відзначу кількох фахівців.

Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій-механік-сапер. Обидва працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Дякую, хлопці!

Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області. Дякую, Сергію!

Працівники поліції: підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів. По черзі керували групами вибухотехнічної служби – 10-15 груп – у Харківській області. З вересня 22-го року і по цей час – на звільненій від окупанта території. Дуже ефективно. Дякую вам!

Дякую всім, хто працює заради безпеки України та українців! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави – Бахмут, Авдіївка, Шахтарський напрямок, Куп’янський, південні напрямки… Слава вам, воїни! Слава всім, хто знищує окупанта! Слава всім, хто підтримує Україну!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!