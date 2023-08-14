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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 серпня.

Завершилася 536 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 – NYT.

Проте видання зазначає, що без винищувачів це, "швидше за все, буде набагато складніше".

Як пише видання, і Україна, і Росія мають потужну протиповітряну оборону, яка значною мірою стримує їх обох від нанесення повітряних ударів поблизу або за лінією фронту за допомогою пілотованих бойових літаків. Здебільшого українські пілоти, які зараз літають на винищувачах радянських часів МіГ і "Сухой", намагаються не наближатися надто близько до своїх цілей і не затримуватися в повітрі надовго, щоб не стати мішенню самим.

Зважаючи на ці обмеження, представник адміністрації Байдена на умовах анонімності заявив, що незрозуміло, чи зможуть українські війська надати підтримку сухопутним силам, навіть якщо у них будуть F-16.

- Резніков заявив, що в ході контрнаступу українські військові деколи зустрічають по 5 ворожих мін на квадратний метр території.

- Росіяни у неділю здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення на Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, загалом за добу відбулося 24 боєзіткнення – Генштаб.

- В Україні понад 50% атомних енергоблоків вже відремонтовано – Шмигаль.

- Шольц відкинув звинувачення у нерішучості щодо постачання.

Taurus Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.

За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь "так".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гур’ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населеним пунктам, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні російські окупанти жорстоко вдарили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені.



Загалом лише від початку цієї доби і до шостої вечора вже 17 повідомлень про обстріли лише в Херсонській області. А ще – Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, прикордоння з Росією в районах північного сходу.



Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді.



Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки – усе це свідчення того, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді. І кожен наш воїн, який дає Україні результат на передовій – на всій протяжності фронту від Харківщини до Херсонщини, – кожен наш воїн має змогу повернути Україні справедливість.



Україна обовʼязково переможе!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!