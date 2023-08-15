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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 серпня.

Завершилася 537 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У Краснодарському краї розбився навчальний літак Л-39. Відомо, що один із членів екіпажу загинув.

На Таврійському напрямку втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу за минулу добу. Знищено 34 одиниці ворожої військової техніки, зокрема 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, а також 3 склади боєприпасів.

На Талінському нафтовому родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі, що в росії, сталися два вибухи.

В Одесі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено близько 10 кварталів історичної забудови міста. Зокрема, руйнувань зазнали виробничі майстерні Одеської опери.

Румунія планує подвоїти обсяг транзиту українського зерна через свою територію до рівня 4 млн тонн на місяць. Зокрема, для перевезень там хочуть використати Сулинський канал на Дунаї.

Міноборони США опублікувало повний список пакета військової допомоги Україні на $200 млн: ▪️додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

▪️додаткові боєприпаси для HIMARS;

▪️обладнання та системи для розмінування;

▪️155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

▪️120-мм танкові боєприпаси;

▪️протитанкові ракети TOW;

▪️Javelin та інші протитанкові системи й ракети;

▪️37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

▪️58 водовозів;

▪️понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

▪️підривні боєприпаси для усунення перешкод;

▪️запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання. Україна розглядає можливість призупинення безвізу з Ізраїлем. Одна з причин – ускладнення питання безпеки для паломників під час святкування Рош га-Шана – юдейського нового року. Уряд Німеччини планує щорічну військову підтримку України в розмірі €5 млрд до 2027 року. Це рішення має затвердити парламент. Норвегія відправить Україні системи для боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог застосував 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА було знищено.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 11 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Хотіївка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Уди, Стрілеча, Лук’янці на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокаїри, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору. Так, в населеному пункті Сватове Луганської області, для зміни керівництва в органах місцевого самоврядування, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням. Окупанти планують створити так звані “муніципалітети”, які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в росії 10 вересня.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні від самого ранку в Донецькій області, у розташуваннях наших бойових бригад. Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді – за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом із генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Соледар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби.

Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді. Але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо – про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути.

Зброя та дефіцитні снаряди. Ремонт техніки. Гостре питання – транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники – те, що застосовує ворог: «ланцети», «орлани», – і те, що потрібно нашим воїнам, від «мавіків» до кожної іншої системи безпілотників.

Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом: мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!