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Football.ua представляє прев'ю до матчу за Суперкубок УЄФА-2023, який пройде 16 серпня і розпочнеться о 22:00.

Суперкубок УЄФА — трофей, який традиційно розігрується на старті нового сезону між тріумфаторами Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Цього року на нас чекає англійсько-іспанське протистояння, головними дійовими особами якого стануть добрі знайомі — Манчестер Сіті та Севілья.

СЕРЕДА, 16 СЕРПНЯ, 22:00. ГЕОРГІОС КАРАЇСКАКІС, ПІРЕЙ (ГРЕЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Виграти ще один трофей зайвим ніколи не буває, але з урахуванням того, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола чи не більше за інших висловлював своє невдоволення щодо великого навантаження на футболістів, навряд іспанський фахівець відчуває надмірну радість через ще один "зайвий" матч на старті сезону.

І керманича "містян" зрозуміти можна як мінімум через одну вагому причину: у першому ж турі АПЛ він на кілька місяців втратив одного з ключових своїх гравців в особі Кевіна Де Брюйне. При чому, дивлячись на інші команди АПЛ, травма зіркового бельгійця — далеко не поодинокий випадок. Додавання "чистого" часу під час матчів Прем'єр-ліги дається взнаки вже зараз, тоді як у чинного володаря треблу зараз найнепростіший старт кампанії в Англії з урахуванням кількості поєдинків.

Новий сезон для Манчестер Сіті розпочався поєдинком за Суперкубок Англії проти лондонського Арсеналу. І якщо раніше Гвардіола без частки сумнівів випускав на такі матчі експериментальні склади із залученням цілої низки молодих виконавців, то в очному протистоянні з "канонірами" він був серйозно налаштований виграти Суперкубок, проте за підсумками післяматчевої серії пенальті досягти цієх цілі не вдалося. А от якщо вже брати до уваги матч першого туру проти Бернлі, то в ньому, незважаючи на підсумковий розгромний рахунок 3:0 на свою користь, "містяни" виступили вже у більш економному режимі. Мабуть, хоча б одну суперкубкову зустріч у тренерському штабі Ман Сіті цього року таки хочуть залишити за собою.

Потенційно серйозний настрій та наявність мотивації в Манчестер Сіті — це, звичайно, погані новини для Севільї, хоча, заради справедливості, іспанський клуб і без того підходить до матчу за Суперкубок УЄФА в якості явного аутсайдера. Так, звісно, у другій половині минулого сезону андалусійцям вдалося створити чергове диво і виграти свою улюблену Лігу Європи, при цьому повністю провалюючи сезон в іспанській Ла Лізі та лише у заключному відрізку хоча б трохи змінивши ситуацію на краще до підсумкового 12-го місця в турнірній таблиці.

Врятувати минулий провальний сезон Севільї вдалося багато в чому завдяки призначенню на посаду головного тренера прагматичного Хосе Луїса Менділібара, але з урахуванням існуючих фінансових проблем у клубі та готовності продавати будь-кого зі своїх лідерів, можливо, цей сезон на єврокубковій арені стане останнім для Севільї перед невеликим "перепочинком" від великих матчів. Перший тур Ла Ліги, який завершився для підопічних Менділібара поразкою від Валенсії, не додав оптимізму щодо найближчого світлого майбутнього в андалусійців. Так, перезавантаження команди буде, і, можливо, воно пройде набагато менш безболісно, ніж складається відчуття прямо зараз.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 8,79. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,21. Шанси на те, що "містяни" в цілому стануть володарями трофея — 1,21, а андалусійці — 4,82.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Ортега — Вокер, Аканжі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд

СЕВІЛЬЯ: Буну — Хесус Навас, Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Сусо, Олівер Торрес — Ен-Несірі

Не зіграють: Де Брюйне, Діаш, Бернарду Сілва — Ньянзу

Під питанням: Стоунз, Вокер — ...

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