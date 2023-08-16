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Колишній гравець розповів про причини переїзду до екзотичної футбольної країни.

Колишній аргентинський нападник Карлос Тевес свого часу в 2017 році обрав доволі екзотичний варіант продовження кар’єри, перейшовши з рідного Бока Хуніорс до китайського Шанхай Шеньхуа за 10,5 млн євро.

Тоді на адресу футболіста можна було почути чимало критики за це рішення, проте вже за рік він знову повернувся на батьківщину, де в підсумку й завершив виступи на професійному рівні влітку минулого року.

Про причини обрання саме такого вектору власного розвитку нині вже 39-річний ексфутболіст розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Багато людей критикували мене за те, що я поїхав до Китаю. Але насправді вони не знають моєї історії. Послухайте, я вам дещо скажу. Коли я свого часу поїхав до Корінтіанса в 2005 році, настав новий момент у моїй кар'єрі.

На цьому трансфері я заробив багато грошей. Але знаєте, що я зробив? Я сказав своєму агенту, що мені не потрібні ці гроші, я просто хотів купити 15 будинків і вивезти свою родину з району Фуерте Апачі.

Ніхто цього не знає, але я намагаюся утримувати 15 сімей, включаючи моїх братів, дядьків тощо. І якщо почати рахувати, це приблизно 60 осіб.

Усе, що я робив, було тому, що я хотів, щоб нове покоління Тевеса було кращим, щоб воно мало хорошу освіту і не пройшло через те, через що пройшов я", — заявив колишній виконавець.

За свою кар’єру Тевес устиг також пограти за бразильський Корінтіанс, англійські Вест Гем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, а також за туринський Ювентус.