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Фіналіст Суперкубку УЄФА переїде до Саудівської Аравії.

Фінальне протистояння в боротьбі за Суперкубок УЄФА проти англійського Манчестер Сіті обіцяло стати останнім для марокканського воротаря андалузької Севільї Яссіна Буну.

Команда з Близького Сходу запропонувала за його трансфер аж 20 млн євро, тож "нервіонці" довго не роздумували та схвалили цей перехід.

Однак умовою володарів трофею Ліги Європи при цьому була участь лідера колективу у вирішальній дуелі в боротьбі за трофей, із чим погодились представники Аль-Хіляла та жодним чином не чіпали футболіста під час підготовки до гри.

Але, як тільки завершилась церемонія нагородження, перед Буну з’явився контракт до 2026 року на 10 млн євро зарплатні кожного сезону.

Буну за минулий футбольний рік провів 36 матчів, відстоявши "на нуль" сім разів та пропустивши 60 голів.