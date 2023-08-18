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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 серпня.

Завершилася 540 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські захисники мають успіх південніше звільненого напередодні Урожайного, – Генштаб.

- Німеччина передала Україні ще 2 пускові установки ЗРК IRIS-T модифікації SLS.

- НАТО підтримуватиме Україну до кінця. До переможного кінця, — Столтенберг.

- Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО на понад $115 мільйонів, – Sky News.

- У Чехії натякнули, що передадуть Україні додаткові Мі-24, – міністерка оборони Чехії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської областей. Зокрема, в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області російські загарбники оголосили заборону на будь-які переміщення цивільного населення з 15 по 26 серпня в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житла та перевірка телефонів місцевих мешканців. Головно окупанти зосереджені на стеженні за мешканцям, які мають сім-карти українських операторів мобільного зв’язку.

Російські загарбники продовжують захоплювати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, зокрема і для надання медичної допомоги своїм пораненим терористам. В населеному пункті Шевченківське Запорізької області, російські загарбники облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь де лікуються понад 30 поранених окупантів.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено 8 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських системи, 1 засіб ППО, 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилатих ракети та 27 автомобілів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні моїм указом введено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки «воєнкомів» і загалом роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони та безпеки, – саме такі воїни керуватимуть роботою територіальних центрів комплектування.

Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону. У кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня, – а їх 16 – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем, зокрема, те, як працюють «військкомати». Їх робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!