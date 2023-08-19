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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 серпня.

Завершилася 541 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських окупантів, як тільки завершиться підготовка пілотів, — Reuters.

- 270 БпЛА українського виробництва "Vampire" відправляються на фронт, — міністр цифрової трансформації. Дрони оснащено тепловізорами та здатні нести до 15 кг навантаження.

- За декілька тижнів ЗСУ взяли в полон понад 200 окупантів, — представник ГУР. "Це означає, що повертати наших буде легше й активніше".

- США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії, – CNN.

- Румунія хоче транзитувати понад 60% українського зерна, – прем'єр-міністр Румунії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Зварівка, Федорівка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Північне, Залізне, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Степове, Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Зеленівка, Комишани, Дніпровське, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

У населеному пункті Першопокровка тимчасово окупованої Херсонської області російські загарбники організували так звану "ініціативну групу батьків" з числа місцевих мешканців — колаборантів з проросійськими поглядами. Ці колаборанти тиснуть на вчителів місцевої школи з вимогою розпочати навчання для близько сотні дітей із Першопокровки та сусідніх населених пунктів за російською шкільною програмою.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетним комплексам. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію РЕБ противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 3 танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 2 вертольоти, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу.

Наша команда зараз працює особливо інтенсивно. Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із тими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення.

До речі, важливі дипломатичні успіхи маємо вже й за цей тиждень.

Декларація G7 щодо безпекових гарантій Україні: станом на сьогодні вже 18 держав приєднались.

Формула миру: уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули. Дуже важливо, що Формула миру поступово обʼєднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Європейський Союз: максимально стараємося, щоб Україна цього року була готова до відкриття переговорів про членство".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!