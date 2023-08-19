Саудівський клуб працює над двома трансферами.
МАРКО ВЕРРАТТІ, GETTY IMAGES
19 серпня 2023, 20:26
Марко Верратті дав згоду на перехід до Аль-Ахлі, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії домовився із півзахисником ПСЖ і сподівається, що найближчим часом знайде компроміс із його клубом.
Зазначимо, що контракт 30-річного футболіста із французькою командою розрахований до літа 2026 року.
Паралельно Аль-Ахлі працює над придбанням Хакана Чалханоглу, який у липні продовжив контракт з Інтером до 2027 року.
Минулого сезону Марко провів за ПСЖ 38 матчів та віддав 1 результативну передачу.