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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 серпня.

Завершилася 542 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські бійці прорвалися через мінне поле в напрямку Токмака, повідомляє CBS News.

- Уранці 19 серпня українські Сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області рф На території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, стверджує Міноборони рф. Повідомляється про пошкодження щонайменше одного літака.

- Українці вже навчаються на шведських винищувачах Gripen – Зеленський.

- Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 — Резніков.

- російські спецслужби вербували у Польщі українських біженців – The Washington Post.

- росія вдарила по центру Чернігова балістичною ракетою.

У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію. 129 людей постраждало, 7 загинуло, – МВС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Водолаги Сумської області та Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах східніше Білої Гори та Торецька Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Плещіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинова та Авдіїви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Сєверне, Невельське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Затишшя, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні різні лідери, представники держав і міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка, звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. В свято Преображення Господнього – православне свято.

Рятувальну операцію загалом проводили 140 людей. Медики, «екстренка», військові, місцева влада. Усі допомагали. Дякую кожному й кожній, хто рятував життя дітям, дорослим – усім.

І особливо відзначу фельдшерів «екстренки» Людмилу Копиш і Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка. Вдячний вам усім!

І я впевнений: наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь.

Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!