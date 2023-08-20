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Football.ua представляє текстову онлайн-трансляцію матчу боксерського поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

У суботу, 26 серпня, у польському місті Вроцлав пройде великий вечір боксу, головною подією якого стане бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі.

У цьому поєдинку між собою зустрінуться володар титулів WBA-Super, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) та регулярний чемпіон світу WBA Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Для 36-річного українця це буде другий захист чемпіонських поясів. До цього, у вересні 2021 року, Усик переміг Ентоні Джошуа, який одразу ж попросив реванш.

Дивитись онлайн-трансляцію бою Усик — Дюбуа

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа. Бій відбудеться у суботу, 26 серпня, і розпочнеться приблизно о 23:00 за київським часом.

Крім того, в Україні можна буде стежити за поєдинком у прямому ефірі на сервісі MEGOGO.

Нагадаємо, у реванші Усик знову переміг Джошуа у бою, який пройшов 20 серпня 2022 року у Саудівській Аравії.

Суперник Усика – Дюбуа – у червні минулого року став регулярним чемпіоном WBA, перемігши Тревора Браяна нокаутом у четвертому раунді, після чого у грудні Даніель у третьому раунді технічним нокаутом здолав Кевіна Лерена.

Дізнайтесь також: з ким проведе бій Усик, в разі перемоги над Дюбуа

Також варто зазначити, що до бою між Усиком та Дюбуа пройдуть й інші боксерські поєдинки за участю українських спортсменів.

Денис Берінчик (17-0, 9 KO) — Ентоні Їгіт (26-3-1, 10 KO): бій за титул чемпіона за версією WBO International у легкій вазі.

Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 KO) — Хамза Шираз (17-0, 13 KO)

Ярослав Харциз (2-0, 2 KO) — Конрад Чайковскі (2-0-1, 1 КО)

Даніель Лапін (7-0, 1 KO) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО)

Василь Чеботар (13-0, 5 КО) — Джоель Хуліо (39-17, 33 КО)

Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) - Пьотр Гудел (10-10-1, 1 КО)

Також пропонуємо вам ознайомитися з прогнозом на бій Усика проти Дюбуа. А як вважаєте ви, хто переможе в цьому протистоянні?