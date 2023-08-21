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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 серпня.

Завершилася 543 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен додала, що у першій партії буде близько шести літаків. А наступного року до України відправлять ще вісім винищувачів, а ще за рік – п’ять.

- У США в рази нарощують виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів, щоб забезпечити Збройні сили України достатньою кількістю озброєння – WP.

- "Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО". Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.

- Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

- Російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць через тиждень після зльоту.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня, Сеньківка Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Миропільське, Попівка, Середина Буда Сумської області та Вільча, Зибине, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Званівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Богданівки, Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новомаркове, Кліщіївка, Часів Яр, Біла Гора, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Новоданилівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Берислав, Миколаївка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Володимир Зеленський у Нідерландах:

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16.

Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл.

Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок.

Дякую, Нідерланди!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!