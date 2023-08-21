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А що робити Дайчу без опцій в атаці?

Англійський Евертон за підсумками минулого сезону Прем’єр-ліги ледь урятувався від пониження в класі, проте цього літнього трансферного вікна політика щодо підписання нових виконавців була дуже скромною, що ставить під сумніві майбутнє команди в черговому футбольному році.

А тут ще й надійшла звістка про боротьбу поміж двома представниками заможної Саудівської Аравії, Аль-Хілялем та Аш-Шабабом, за англійського нападника "ірисок" Демарая Грея.

При чому клуби з Близького Сходу, усупереч поширеній практиці, почали домовлятись спочатку саме з Евертоном, а вже потім планували перейти до розмов щодо особистого контракту з самим гравцем.

Цей перший раунд перегонів залишився за Аш-Шабабом, тоді як "іриски" зобов’язались найближчим часом сповістити про суму, яку вони хочуть отримати за свого 27-річного футболіста.

У минулому сезоні Грей зіграв 36 матчів, забивши шість голів та віддавши одну гольову передачу.