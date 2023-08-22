Завершилася 544 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЗСУ мали успіх південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки на Запоріжжі — МО.

- Україна може використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території, — міністр оборони Данії.

- Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів, — очільник Агентства. Кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами.

- Президент Зеленський прибув у Грецію. Далі буде саміт Україна – Балкани і зустріч із Президенткою Єврокомісії.

- Греція тренуватиме українських пілотів на F-16 — Зеленський.

- Енергосистема для зимового сезону готова. Відключення світла не плануються, якщо не буде нових обстрілів, — Міненерго.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південо-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Покровка, Новоолександрівка Сумської області та Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка, Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Швеція. CV90, бойові машини. Будемо виробляти в Україні. Нідерланди. F-16, домовленість про 42 літаки для України. Данія. F-16, домовленість про 19 літаків для України та розширення тренувальних місій наших пілотів та інженерів. США. Подяка за підтримку нашої авіаційної коаліції та всього українського народу в битві за свободу.

Дякую! Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із Президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі.

Саміт Україна – Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!