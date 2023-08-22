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32-річний футболіст став вільним агентом.

Мусса Марега залишив Аль-Хіляль, повідомив офіційний сайт саудівської команди.

32-річний нападник виступав за клуб із 2021 по 2023 рік. Загалом малієць відіграв 75 матчів за Аль-Хіляль: на його рахунку 25 голів та 7 результативних передач.

Минулого сезону він відіграв 28 ігор та забив 6 голів.

Зазначимо, що з Аль-Хілялем Марега виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Саудівської Аравії, а також Лігу чемпіонів Азії.