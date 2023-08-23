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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 серпня.

Завершилася 545 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Російська армія вночі вдарила ракетою по Кривому Рогу та дронами по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки і цивільна інфраструктура.

🔸Збройні сили зайшли в село Роботине. Це важливий населений пункт, бої за який тривають вже третій місяць.

🔸Атака дронів на Москву: в ніч проти 22 серпня два безпілотники збили на підльоті до столиці РФ. Уламки впали у житлові квартали – повибивали вікна і пошкодили машини мешканців.

🔸В Україні триває понад 200 обшуків у ТЦК, МСЕК та ВЛК: правоохоронці виявили корупційні схеми ухилення від призову.

Джерело: BBC News Ukraine

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Комишани Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 — по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії.

Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо.

Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний Прем‘єр-міністру Міцотакісу, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильніше".