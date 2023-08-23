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Клопп буде пручатись до останнього.

Експансія великих грошей із Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок продовжує набирати обертів перед закриттям літнього трансферного вікна.

І вже представники заможного Ближнього Сходу готові шокувати світ черговим гучним переходом.

Ідеться про єгипетського нападника англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха, якого бачить у своєму складі Аль-Іттіхад.

Повідомляється, що за 31-річного виконавця аравійці готові сплатити більше 100 млн євро, що автоматично оновить рекорд із вартості придбання для місцевої ліги.

Наразі головний тренер "червоних" Юрген Клопп виступає категорично проти цього трансферу, однак представники чемпіонів Саудівської Аравії обіцяють знайти такий варіант, за якого позиція керманича буде більш гнучкою.

У минулому сезоні Мохамед забив 30 голів та віддав 16 гольових передач у 51 матчі.