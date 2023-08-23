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Тренер незадоволений діями клубу.

Головний тренер Аль-Іттіхада, Нуну Ешпіріту Санто заявив про невідповідність Каріма Бензема до його стилю гри - повідомляє портал Aawsat Com.

Він відзначив, що стиль гри футболіста не узгоджується з його тактичними планами для команди, і це призвело до напруги між ними.

Зокрема, крім небажання підписувати цього гравця, Санту також відхилив прохання Каріма стосовно отримання капітанської пов'язки.

Питання, чи продовжить Бензема шукати новий футбольний виклик, залишається відкритим.