Тренер незадоволений діями клубу.
Карім Бензема - Getty Images
23 серпня 2023, 19:36
Головний тренер Аль-Іттіхада, Нуну Ешпіріту Санто заявив про невідповідність Каріма Бензема до його стилю гри - повідомляє портал Aawsat Com.
Він відзначив, що стиль гри футболіста не узгоджується з його тактичними планами для команди, і це призвело до напруги між ними.
Зокрема, крім небажання підписувати цього гравця, Санту також відхилив прохання Каріма стосовно отримання капітанської пов'язки.
Питання, чи продовжить Бензема шукати новий футбольний виклик, залишається відкритим.