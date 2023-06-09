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Француз назвав причину переходу в клуб із Саудівської Аравії.

Нападник Карім Бензема прокоментував свій перехід у саудівський Аль-Іттіхад.

"Бо я мусульманин і це мусульманська країна. Я завжди хотів там жити. Я вже був у Саудівській Аравії, і мені добре тут. Коли я розмовляв зі своєю сім'єю про те, що збираюся перейти в клуб із Саудівської Аравії, вони всі були дуже щасливі, і я тут, для мене це те місце, де я хочу бути.

Я сподіваюся, це зможу привнести до свого нового клубу мій футбол і, найголовніше, буду мати можливість вигравати титули. Це новий розділ для мене, і я хотів би й надалі рухати клуб уперед.

Важливо також, що Кріштіану Роналду знаходиться в Саудівській Аравії, тому що він дуже великий гравець. Він багато чого привносить у гру в цій країні, і це ще більше підвищить рівень гри. Тому важливо показати, що саудівський футбол може мати глобальний вплив", — наводить слова Бензема Goal.com.

Нагадаємо, 35-річний француз залишив Реал на правах вільного агента та підписав контракт із саудівським клубом до літа 2026 року.