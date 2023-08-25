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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 серпня.

Завершилася 547 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Пентагон оголосив про початок навчань українців на винищувачах F-16. На брифінгу речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що США будуть навчати пілотувати та обслуговувати літаки. Він зазначив, що точне число українців, які навчатимуться, поки невідоме, але очікується, що це буде декілька льотчиків і обслуговувальний персонал.

НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні владою першому заступнику міністра агрополітики. Ймовірно йдеться про Тараса Висоцького.

США запровадили нові санкції проти осіб, які є причетними до примусового переміщення та депортації українських дітей.

Німеччина оголосила про передачу нового пакету допомоги для України. Туди, зокрема, увійдуть 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 90 систем виявлення дронів та 510 000 патронів до вогнепальної зброї. Також відомо, що Німеччина передасть Україні додаткові ракети для ЗРК Patriot.

В результаті спецоперації ГУР та військово-морських сил в окупованому Криму пошкодили чотири швидкохідні катери та ліквідували щонайменше 30 російських військових.

Португалія готова приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16, повідомив Володимир Зеленський.

Литва передає Україні новий пакет військової допомоги на €41 млн до Дня Незалежності. У нього увійшли боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси 5,56 мм, генератори та антидронні системи.

Норвегія передасть Україні ракети для німецьких ЗРК IRIS-T, повідомив прем'єр-міністр Йонас Гар під час візиту до Києва.

Турецька компанія Baykar Makina привітала ГУР з Днем Незалежності України та безкоштовно передала їм БПЛА Bayraktar TB2.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів,це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Сьогодні ми святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме й далі, яку не дамо розірвати і яку українці не випустять зі своїх рук.

Є багато свідчень того, наскільки давньою є історія української державності. І є не менше памʼяті про те, як українська державність втрачалася. Як українцям доводилося воювати за свободу та незалежність проти загарбників. Як нашому народу завжди вистачало героїзму та сміливості, але інколи бракувало єдності. Як українцям доводилось битися проти загарбників. Як, на жаль, іноді загарбникам вдавалося стати окупантами. Як вони ламали життя цілих поколінь нашого народу. І як поколіннями українці боролися за свою землю та волю. Як виборювали волю. Як перемагали. Як зберегли себе, зберегли Україну та змогли зробити українську незалежність безперервною.

І ми її не втратимо. Ми всі обʼєднані цим відчуттям. Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть і їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави, із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме – завжди вільно.

Неможливо зібрати на одній площі весь наш народ, щоб подякувати. Але сьогодні на Софійській площі в Києві мав честь вручити державні нагороди тим, хто заслуговує на особисту подяку.

Я вітаю тебе, Україно, із Днем Незалежності! Слава тобі, Україно!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!