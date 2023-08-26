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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 серпня.

Завершилася 548 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Україні вдалося повернути з росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей.

Сьогодні українські війська завдали удару по 126 окремій гвардійській бригаді Чорноморського флоту рф у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму.

Майно колаборанта та гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо стягнули в дохід держави.

Уряд запровадив електронний документообіг під час проходження військово-лікарської комісії.

Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, за винятком кількох літаків, які використовуватимуть для підготовки українських пілотів.

Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму €41 млн. До нього увійшли боєприпаси, гвинтівки, радіолокаційні станції морського спостереження, антидронові рушниці тощо. Також сьогодні стало відомо, що Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17.

Фінляндія схвалила передачу нового пакету допомоги для України на €94 млн. До нього, зокрема, увійде оборонна техніка.

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо надання Україні безпекових гарантій.

Міноборони рф заявило, що вночі тимчасово окупований Крим атакували 42 безпілотники. За їхньою інформацією, російська ППО збила 9 БпЛА літакового типу, ще 33 – були посаджені засобами РЕБ і "не досягли своєї мети".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети “Калібр” та 1 ударний БпЛА “Shahed-136/131”. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільске Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Синельникове Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Надія, Твердохлібове Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них: Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Максимівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких: Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Степове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Дмитрівка, Микільське, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Усі домовленості, які ми привезли додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати. Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом –максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів.

Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт.

Готуємо й нові наші міжнародні заходи на осінь, нові кроки у відносинах із партнерами, які мають посилити Україну. Осінь буде насиченою з погляду нашої дипломатії.

Слава всім, хто б’ється та працює заради України!

Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!