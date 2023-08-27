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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 26 серпня.

Завершилася 549 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство. Пригожина Колишній прем’єр Великої Британії вважає, що ймовірне вбивство ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина не могло відбутись без вказівки президента РФ Володимира Путіна, а тому показує, що домовлятись із диктатором не має сенсу.

- Посол у Німеччині назвав затримки військової допомоги причиною повільного контрнаступу.

За словами Олексія Макеєва, нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є однією з причин труднощів, перед якими Україна постала у своєму контрнаступі.

Він додав, що "підготовка і оснащення" українських штурмових бригад зайняла дуже багато часу. Ці бригади, за його словами, зараз повністю оснащені західним озброєнням і боєприпасами.

- ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов. Йдеться про зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" в окупованому Криму, яку було знищено новою ракетою українського виробництва.

- В авіатрощі на Житомирщині загинув відомий льотчик Джус. Відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

- Через успіхи ЗСУ на Півдні Росія може наступати на Куп'янськ та Лиман, повідомляє розвідка Британії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Лісківщина, Богданове Чернігівської області; Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області та Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного, Веселого, Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайноно Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Чарівне, Лук’янівське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микілське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців.

Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України.

Вічна памʼять!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!