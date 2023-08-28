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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 серпня.

Завершилася 550 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни.

- На Таврійському напрямку Сили оборони рухаються вперед – командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

- Сума збитків завданих росіянами довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів гривень, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

- Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому – американський генерал Марк Міллі.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16 у недалекому майбутньому", – прокоментував генерал.

- Російські окупанти тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лиманському та Куп’янському напрямку, а також підвищили кількість атак, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено.

Зокрема, будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів. Військовому командуванню – активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам – активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії.

Слава всім, хто захищає Україну та українців!

Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!